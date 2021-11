Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria est fixé pour cette piste à 20M€ !

Publié le 11 novembre 2021 à 19h10 par D.M.

L'OM aurait mis de côté le dossier Jérémie Boga. Le milieu de terrain devrait quitter Sassuolo pour rejoindre un cador de Serie A.

La piste Jérémie Boga avait été explorée par Pablo Longoria lors du dernier mercato estival. A la recherche de renforts offensifs, le président de l’OM avait rencontré le frère et agent du joueur afin d’évoquer une possible arrivée à Marseille selon les informations exclusives du 10 Sport.com. Courtisé aussi par l’OGC Nice, l’OL ou encore le Napoli, l’international ivoirien est finalement resté à Sassuolo, mais un départ reste d’actualité. Le journaliste Nicolo Schira avait indiqué que l’OM continuait à suivre la situation de Boga, mais la formation phocéenne serait en réalité hors course.

Boga parti pour rester en Serie A