Mercato - PSG : Une bataille féroce attend Leonardo pour ce nouveau dossier brûlant !

Publié le 11 novembre 2021 à 16h15 par A.C.

Le Paris Saint-Germain serait vraisemblablement sur les traces de Lorenzo Insigne, dont le contrat avec le Napoli se termine dans seulement quelques mois.

Capitaine et véritable idole de tout un club, Lorenzo Insigne pourrait mettre un terme à son histoire d’amour avec le Napoli. Celui qui a récemment remporté l’Euro avec l’Italie arrive à la fin de son contrat et alors qu’une prolongation semblait être possible, la presse transalpine évoque des grosses tensions avec le président Aurelio de Laurentiis. Cela n’aurait échappé au Paris Saint-Germain et à Leonardo, qui aurait eu des contacts très récents avec l’agent d’Insigne. Ce dernier serait notamment suivi pour pallier l’éventuel départ de Kylian Mbappé en fin de saison, alors que nous vous avons révélé sur le10sport.com que le PSG regardait plutôt vers Erling Haaland et Robert Lewandowski.

Newcastle et l’Inter prêts à batailler pour Insigne