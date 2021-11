Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Grande nouvelle pour le projet McCourt !

Publié le 12 novembre 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Grande figure du projet McCourt, Dimitri Payet n’envisage clairement pas de quitter l’OM d’ici la fin de sa carrière de joueur, et confirme d’ailleurs sa reconversion déjà prévue au sein du club.

Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec l’OM, et alors qu’il est désormais âgé de 34 ans, la fin de carrière de Dimitri Payet semble déjà toute écrite. Le numéro 10 est en effet promis à un avenir sous les couleurs du club phocéen, d’autant qu’il dispose déjà d’une offre de reconversion de la part de Pablo Longoria. Et dans un live Twitch organisé avec l’OM, Payet a confirmé cette tendance pour son futur à long terme.

« Je sais que je terminerai ici »