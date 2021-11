Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Encore une bombe venue de Madrid pour Kylian Mbappé !

Publié le 12 novembre 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé ne semble clairement pas envisager une prolongation pour le moment. D’autant que le Real Madrid prévoit boucler son recrutement dès le mois de janvier…

Interrogé début octobre dans les colonnes de L’Equipe , Kylian Mbappé avait clairement laissé entendre qu’il n’envisagerait pas une prolongation de son contrat au PSG : « Ce qui peut me faire rester au PSG ? On en est loin, puisque je voulais partir cet été. Je ne vais pas faire l'hypocrite et venir jeter une bouteille à la mer, du genre : "Oh, je ne sais pas." Cet été, mon ambition était claire, je voulais partir et mettre le club dans les meilleures conditions pour assurer mon remplacement ». Des déclarations troublantes, d’autant que le Real Madrid envisage sérieusement de le recruter, et pourrait même ne pas attendre l’été prochain pour boucler son départ du PSG.

Le Real Madrid va formuler une offre en janvier

À en croire les révélations de la Onda Cero jeudi, le Real Madrid aurait prévu une offensive cet hiver pour Kylian Mbappé et envisage de formuler à l’attaquant du PSG une de contrat qui permettrait d’acter plusieurs mois en avance son départ libre du Parc des Princes. Mbappé semble donc plus que jamais se rapprocher de la sortie…