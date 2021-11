Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar prépare sa riposte pour Kylian Mbappé !

Publié le 11 novembre 2021 à 11h30 par Arthur Montagne

Bien qu'il semble décidé à rejoindre le Real Madrid, Kylian Mbappé devrait prochainement se voir offrir un nouveau contrat par le PSG. Et le club parisien ne compte pas lésiner sur les moyens en lui proposant un véritable pont d'or assorti de la garantie qu'il serait le leader du projet sportif parisien.

Le feuilleton Mbappé va connaître un gros coup d'accélérateur. Et pour cause, dans 50 jours, à savoir le 1er janvier, l'attaquant du PSG sera autorisé à négocier avec le club de son choix en vue de s'y engager libre à la fin de la saison. Par conséquent, tous les regards sont tournés vers Kylian Mbappé qui reconnaissait récemment au micro de RMC avoir « demandé à partir, parce qu'à partir du moment où je ne voulais pas prolonger, je voulais que le club aie une indemnité de transfert pour avoir un remplaçant de qualité (...) J'ai voulu que tout le monde sorte grandit, qu'on sorte main dans la main, qu'on fasse un bon deal, et moi j'ai respecté ça. J'ai dit, si vous ne voulez pas que je parte, je reste . » Par conséquent, le Real Madrid reste évidemment à l'affût dans ce dossier et tentera de l'attirer libre en fin de saison. Mais c'est sans compter sur le PSG, qui n'a évidemment pas renoncé à prolonger son attaquant. C'était déjà le cas à la fin de l'été puisque, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le club de la capitale avait offert un pont d'or à Kylian Mbappé au point de vouloir en faire le joueur le mieux payé de l'effectif.

Le PSG prépare son offensive XXL