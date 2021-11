Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'offensive du Real Madrid pour Mbappé se précise !

Publié le 11 novembre 2021 à 11h45 par A.M.

Déjà très actif sur le dossier Mbappé cet été, le Real Madrid aurait planifié sa future offensive pour l'attaquant du PSG avec une offre qui arrivera dès cet hiver.

L'avenir de Kylian Mbappé va devenir un sujet de plus en plus tendu. Et pour cause, le contrat de l'attaquant français s'achève en juin prochain, et pour le moment, la tendance ne semble pas être à une prolongation au PSG. Il faut dire que l'ancien monégasque reconnaissait récemment au micro de RMC avoir « demandé à partir, parce qu'à partir du moment où je ne voulais pas prolonger, je voulais que le club aie une indemnité de transfert pour avoir un remplaçant de qualité . » Conscient de la situation, le Real Madrid prépare donc son offensive.

Le Real va revenir à la charge pour Mbappé