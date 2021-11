Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers un incroyable coup de tonnerre pour l'avenir de Mbappé ?

Publié le 11 novembre 2021 à 9h15 par A.M.

Déjà actif cet été pour tenter de recruter Kylian Mbappé, le Real Madrid prévoirait de revenir à la charge cet hiver bien que le contrat de l'attaquant du PSG prenne fin en juin prochain.

Sous contrat jusqu'en juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé est au cœur de nombreuses interrogations concernant son avenir. Et pour cause, il confirmait récemment avoir réclamer son départ cet été, mais le club parisien a repoussé les avances du Real Madrid qui a dégainé plusieurs offres allant de 160 à 200M€. Désormais, le club merengue peut sagement attendre le 1er janvier, dans l'espoir que Kylian Mbappé ne prolonge pas à Paris. Et pour cause, à cette date, l'attaquant français sera libre de négocier avec le club de son choix en vue de s'y engager libre en fin de saison.

Le Real Madrid va dégainer une offre cet hiver !