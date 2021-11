Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un coéquipier d’Ibrahimovic visé par Leonardo ?

Publié le 11 novembre 2021 à 20h45 par A.C.

A la recherche de renforts pour le Paris Saint-Germain, Leonardo aurait trouvé une nouvelle cible en Serie A.

Le championnat italien a toujours été le terrain de chasse préféré de Leonardo. Par le passé, il s’est souvent tourné vers la Serie A pour renforcer le Paris Saint-Germain et cela pourrait bien continuer. Il garderait en effet un œil sur la situation de Marcelo Brozovic et de Franck Kessié, tous les deux en fin de contrat avec leurs clubs respectifs. Ce jeudi, Tuttosport a également révélé que le directeur sportif du PSG penserait à Lorenzo Insigne du Napoli, lui aussi en fin de contrat et potentiellement un remplaçant de Kylian Mbappé la saison prochaine. Mais un nouveau nom est déjà sorti...

Kulusevski, le nouveau flop de la Juventus