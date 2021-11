Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi a fixé sa grande priorité pour le recrutement hivernal !

Publié le 11 novembre 2021 à 20h00 par B.C.

Alors que le FC Barcelone disposera d’un budget dérisoire pour se renforcer cet hiver, Xavi aurait malgré tout un grand objectif en tête.

Nommé à la tête du FC Barcelone pour succéder à Ronald Koeman, Xavi est attendu comme le Messie en Catalogne, de quoi mettre la pression sur les épaules de l’ancien international espagnol. Le FC Barcelone enchaîne les saisons décevantes et souffre davantage depuis le départ de Lionel Messi. Il faut dire que le club culé n’a pas été aidé avec les blessures d’Ansu Fati, de Martin Braithwaite et d’Ousmane Dembélé, et cela ne va pas s’arranger avec la longue absence de Sergio Agüero en raison de son arythmie cardiaque détectée il y a quelques jours. De quoi inciter Xavi à vouloir se montrer actif en janvier pour renforcer le secteur offensif.

Xavi veut un attaquant