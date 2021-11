Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi a dressé son plan de vol pour cet hiver !

Publié le 11 novembre 2021 à 14h30 par Dan Marciano

Récemment nommé entraîneur du FC Barcelone, Xavi voudrait recruter au moins trois joueurs lors du prochain mercato hivernal. La priorité sera mise sur le recrutement de renforts offensifs.

Légende du FC Barcelone, Xavi est de retour dans son équipe de cœur. L’ancien milieu de terrain a débarqué en Catalogne pour prendre la succession de Ronald Koeman, limogé après une première partie de saison décevante. Le technicien espagnol va devoir remettre sur pied un géant en bien mauvaise posture. Distancé en championnat, le FC Barcelone traverse en plus une crise financière sans précédent. C’est dans ce contexte bien délicat que la formation blaugrana va tenter de se renforcer lors du prochain mercato hivernal. Arrivé sur le banc catalan, Xavi voudrait faire le ménage et se séparer d’éléments superflues comme Neto, Clément Lenglet, Samuel Umtiti, Philippe Coutinho, Martin Braithwaite ou encore Luuk de Jong selon les informations d’ El Chiringuito. Malgré des caisses vides, l’entraîneur souhaiterait aussi amener du sang frais. « Nous allons étudier ça avec le club et nous déciderons. C’est tôt, mais nous allons travailler pour renforcer l’équipe, c’est toujours une opportunité » avait confié Xavi lors de sa présentation.

Trois recrues attendues en janvier

Comme l’explique Sport ce lundi, le FC Barcelone souhaiterait accueillir trois joueurs lors du prochain mercato hivernal, de préférence sous la forme d’un prêt avec option d’achat afin ‘éviter de verser des indemnités de transfert. Comme l’a expliqué Marca , la priorité sera mise sur le recrutement d’un attaquant. En effet, Sergio Agüero sera absent des terrains durant trois mois en raison d’un malaise cardiaque et devra être remplacé. Le quotidien espagnol a dévoilé trois noms, qui seraient dans le viseur de Xavi. Il s’agirait de Raheem Sterling (Manchester City), d’Edinson Cavani (Manchester United) et de Timo Werner (Chelsea). Et pour le premier cité, l’affaire est bien engagée puisque l’international anglais souhaiterait quitter la Premier League en janvier prochain et donnerait sa préférence au FC Barcelone.

Des renforts offensifs recherchés