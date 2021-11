Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette nouvelle révélation sur le salaire de Sergio Ramos !

Publié le 12 novembre 2021 à 11h10 par A.M.

Alors que L'Equipe révélait ces derniers jours que Sergio Ramos touchait un salaire estimé à 6M€ au PSG, la presse espagnol s'insurge de cette information.

Cet été, le Paris Saint-Germain n'a pas hésité à sauter sur l'occasion qui s'est présentée avec Sergio Ramos. Et pour cause, le défenseur espagnol n'a pas prolongé son contrat au Real Madrid et s'est donc retrouvé sur le marché. En quête de renforts d'expérience, le PSG a donc offert un contrat de deux saisons à Sergio Ramos qui a débarqué libre. Toutefois, depuis le début de saison, l'ancien capitaine du Real Madrid attend toujours de disputer ses premières minutes, ce qui engendre des premiers gros doutes sur cette opération.

Ramos touche plus que 6M€ au PSG