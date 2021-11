Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le PSG risque gros pour Sergio Ramos !

Publié le 12 novembre 2021 à 5h15 par T.M.

Dernièrement, il a été question que le PSG puisse rompre le contrat de Sergio Ramos. Si tel était le cas, le club de la capitale pourrait s’exposer à de grosses sanctions.

Arrivé cet été en provenance du Real Madrid, Sergio Ramos n’a encore jamais joué avec le PSG. Bien que le retour de l’Espagnol sur les terrains se rapprocherait, sa situation a fait énormément réagir dernièrement. D’ailleurs, face aux pépins physiques de Ramos, il a même été question d’une possible rupture de contrat de la part du PSG. Cela serait alors un choix fort de la part de Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi, mais il pourrait ne pas être sans conséquence.

Le PSG doit bien réfléchir !