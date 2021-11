Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta connaît le prix à payer pour cette cible de Xavi !

Publié le 12 novembre 2021 à 16h00 par La rédaction

Alors que le FC Barcelone serait intéressé par le recrutement de Raheem Sterling, Manchester City ne fermerait pas la porte à un départ de l'Anglais, et ce même dès cet hiver. Toutefois, les Sky Blues ne compteraient pas faire le moindre cadeau.

Le Barça compterait bien se renforcer après l'arrivée de Xavi sur le banc catalan. Les Blaugrana doivent rebondir après un début de saison très mitigé, surtout en Liga. Le club culé se retrouve en effet à une décevante 9e place du championnat espagnol, avec seulement 17 points obtenus en 12 matchs. En difficulté notamment sur plan offensif, Joan Laporta aurait déjà des idées derrière la tête afin de renforcer l'attaque de son nouvel entraîneur Xavi. Alors que Raheem Sterling est annoncé dans le viseur du Barça, Manchester City aurait fixé le prix de son joueur...

Pour Sterling, c'est 52M€ minimum