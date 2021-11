Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi veut boucler une grosse opération avec Guardiola cet hiver !

Publié le 11 novembre 2021 à 21h00 par B.C.

Déjà pisté par le Barça cet été, Raheem Sterling resterait dans le collimateur des dirigeants et de Xavi.

Après un début de saison très décevant, le FC Barcelone a pris la décision de se séparer de Ronald Koeman pour nommer Xavi à sa place. La légende blaugrana aura donc fort à faire pour relancer le club culé, et plusieurs renforts sont déjà espérés pour l’aider à remplir son objectif. Le FC Barcelone devrait notamment chercher à injecter du sang neuf en attaque, secteur de jeu amoindri avec les blessures récurrentes d'Ansu Fati ou encore Ousmane Dembélé, et la longue indisponibilité de Sergio Agüero. Et dans ce dossier, Xavi serait en accord avec sa direction.

Le Barça toujours à l’affût pour Sterling