Mercato - Barcelone : Le retour de Dani Alves bientôt bouclé ? La réponse !

Publié le 11 novembre 2021 à 15h00 par A.M.

Alors qu'il ferait le forcing pour revenir au FC Barcelone, Daniel Alves pourrait prochainement se faire recaler par Xavi qui a d'autres ambitions, et un budget limité.

Libre de tout engagement depuis la fin de son aventure avec Sao Paulo, Daniel Alves cherche une nouvelle aventure pour rebondir et relancer sa carrière. Dans cette optique, l'ancien joueur du PSG ferait le forcing en coulisses pour rejoindre le FC Barcelone où il a évolué entre 2008 et 2016. Une période faste pour l'international brésilien qui se verrait donc bien apporter son expérience au sein d'un jeune vestiaire pour relancer le club blaugrana qui traverse une période délicate. L'arrivée de Xavi sur le banc du Barça encouragerait encore plus Daniel Alves à forcer son retour.

Le Barça va recaler Alves