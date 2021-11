Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un incroyable retour de Cristiano Ronaldo ? La réponse !

Publié le 11 novembre 2021 à 17h30 par T.M.

Alors que Cristiano Ronaldo vient à peine de revenir à Manchester United, son avenir fait déjà énormément parler. En effet, étant donné les mauvais résultats des Red Devils, le Portugais pourrait chercher à s’en aller. Mais pour aller où ? Au Real Madrid ?

Après avoir passé 3 saisons à la Juventus, Cristiano Ronaldo a décidé de quitter le Piémont pour s’offrir un nouveau challenge. Tout au long de l’été, les rumeurs ont été nombreuses autour du Portugais. Et annoncé très proche de rejoindre Manchester City et l’effectif de Pep Guardiola, c’est finalement à Manchester United que CR7 a posé ses valises. Le quintuple Ballon d’Or est ainsi revenu là où il a tout gagné. Et d’un point de vue personnel, tout se passe bien pour Cristiano Ronaldo, qui affiche de très bonnes statistiques. En revanche, sur le plan collectif, cela est compliqué. Les performances XXL du Portugais ne permettent pas tout le temps de sauver les Red Devils, qui multiplient les mauvais résultats. Et cela pourrait déjà faire réfléchir Cristiano Ronaldo concernant la suite de son aventure du côté d’Old Trafford. En effet, il y a quelques jours, la presse anglaise évoquait déjà la possibilité d’un départ du joueur d’Ole Gunnar Solskjaer si jamais Manchester United venait à ne pas réussir à se qualifier pour la Ligue des Champions en fin de saison. Pour rappel, les Mancuniens occupent actuellement la 6ème place en Premier League.

La porte est toujours fermée !