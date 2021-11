Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta est interpellé pour... Cristiano Ronaldo !

Publié le 10 novembre 2021 à 21h30 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, le FC Barcelone a perdu Lionel Messi, parti librement et gratuitement au PSG. Selon Toni Freixa, Joan Laporta devrait se jeter sur Cristiano Ronaldo pour oublier le départ de La Pulga.

En fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone, Lionel Messi s'est retrouvé libre pendant plusieurs semaines. Déterminée à prolonger avec le Barça, La Pulga a continué à négocier avec Joan Laporta pour tenter de trouver une solution. Toutefois, Lionel Messi et le président catalan n'ont finalement pas réussi à s'entendre. En embuscade, le PSG a profité de l'aubaine et a réussi, en seulement quelques jours, à boucler l'arrivée de la star argentine, et ce, pour 0€. A présent, le FC Barcelone doit se trouver une nouvelle tête de gondole, et d'après Toni Freixa, Joan Laporta devrait aller chercher Cristiano Ronaldo.

«S'il y a un moment pour faire cette folie c'est MAINTENANT»