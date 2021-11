Foot - Mercato

Mercato : Vers un énorme coup de tonnerre pour l’avenir de Ronaldo ?

Publié le 9 novembre 2021 à 17h10 par Th.B.

Alors que les performances de Manchester United ne sont pas celles escomptées, Cristiano Ronaldo pourrait prendre la décision de quitter le club en fin de saison en cas d’échec au niveau d’une qualification pour la prochaine édition de la Ligue des champions de la part des hommes d’Ole Gunnar Solskjaer.

Lors des ultimes jours du mercato estival, Cristiano Ronaldo troquait la tunique blanche et noire de la Juventus afin d’arborer à nouveau celle des Red Devils , déjà portée de 2003 à 2009. Et dans le cadre de son retour à Manchester United, le quintuple Ballon d’or a clairement fait savoir qu’il comptait remporter des trophées à Old Trafford comme il l’a dernièrement fait savoir à DAZN. « Je ne suis pas venu ici en vacances, je suis revenu pour gagner des titres, si possible. Et si nous pensons tous comme ça, je pense que ce sera possible ». Cependant, les résultats de Manchester United sont plutôt mitigés ces derniers temps, incluant deux revers de taille dans le derby d’Angleterre face à Liverpool (5-0) le 24 octobre et face à Manchester City samedi dernier (2-0). Selon The Daily Mail, Cristiano Ronaldo commencerait à être irrité en interne du manque d’exigence de résultats et du niveau global de l’effectif. De quoi laisser la porte ouverte à un départ ?

Ronaldo claquerait la porte l’été prochain si Manchester ne se qualifie pas en C1