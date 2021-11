Foot - Mercato

Mercato : Cristiano Ronaldo lâche ses vérités sur son retour !

Publié le 3 novembre 2021 à 5h30 par Th.B.

Bien qu’il se trouve dans la dernière ligne droite de sa carrière, Cristiano Ronaldo (36 ans) n’a pas signé à Manchester United cet été afin de préparer sa retraite. Bien au contraire.

Douze ans après son départ pour le Real Madrid où il a remporté quatre Ligue des champions et quatre Ballons d’or, Cristiano Ronaldo a effectué son grand retour à Manchester United lors des ultimes jours du mercato estival. Alors que son ancien contrat à la Juventus courrait jusqu’en juin prochain, Ronaldo a décidé de ne pas l’honorer jusqu’à son terme pour retrouver Old Trafford. Et avec les Red Devils , Ronaldo compte bien repousser ses limites et continuer de gagner du haut de ses 36 ans.

Cristiano Ronaldo veut gagner à Manchester