Mercato - OM : William Saliba reçoit un message fort pour son avenir !

Publié le 3 novembre 2021 à 4h45 par T.M.

Alors que Mattéo Guendouzi et William Saliba évoluent actuellement ensemble à l’OM, le milieu de terrain aimerait bien que cette association dure le plus longtemps possible.

Cet été, l’OM est notamment allé faire ses courses à Arsenal. En effet, pour renforcer l’effectif de Jorge Sampaoli, Pablo Longoria a obtenu les prêts de Mattéo Guendouzi et de William Saliba. Des choix aujourd’hui payants puisque les deux Français sont essentiels dans le schéma de Sampaoli. Face à ces performances, la question de l’avenir de Guendouzi et Saliba revient également au centre des discussions. Alors que le milieu de terrain dispose d’une option d’achat quasiment automatique, il devrait donc rester à l’OM, ce qui pourrait ne pas être le cas avec le défenseur central, qui n’a pas d’option d’achat.

Guendouzi veut continuer avec Saliba !