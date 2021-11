Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : C’est 35M€ pour la succession de Kylian Mbappé !

Publié le 3 novembre 2021 à 3h30 par T.M.

Le successeur de Kylian Mbappé pourrait bien se trouver à Salzbourg. Tombé sous le charme de Karim Adeyemi, le PSG saurait d’ailleurs à quoi s’en tenir pour la pépite allemande.

Si Kylian Mbappé est finalement resté au PSG cet été, son départ pourrait finalement intervenir à la fin de la saison. En effet, le Français est dans sa dernière année de contrat et ne voulant pas prolonger, il pourrait s’en aller librement dans quelques mois. Un coup dur pour le PSG, qui devrait alors remplacer Mbappé. Mais comment faire oublier la pépite tricolore ? Une piste prend actuellement de l’ampleur, celle menant à Karim Adeyemi, joyau du RB Salzbourg.

Le prix est fixé !