Mercato - OM : Saliba, Guendouzi… Arsenal prêt à contrarier l’OM ?

Publié le 1 novembre 2021 à 4h00 par T.M.

Actuellement, William Saliba et Matteo Guendouzi sont prêtés à l’OM par Arsenal. Et si les Phocéens aimeraient conserver les deux joueurs, les Gunners pourraient mettre à mal les plans de Longoria.

Lors du dernier mercato estival, Pablo Longoria s’est démené pour renforcer l’OM de Jorge Sampaoli. Et pour cela, il est notamment parti piocher à Arsenal, en récupérant des indésirables de Mikel Arteta. Ainsi, Matteo Guendouzi et William Saliba ont été prêtés par les Gunners. Et aujourd’hui, les deux joueurs sont des éléments importants du schéma de Sampaoli. Face à cela, l’OM aimerait bien les conserver, bien que cela s’annonce plus ou moins simple puisque Guendouzi dispose d’une option d’achat et Saliba non.

Quel avenir pour Saliba et Guendouzi ?