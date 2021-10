Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta veut s'attaquer au «nouveau Neymar» !

Publié le 31 octobre 2021 à 21h30 par La rédaction mis à jour le 31 octobre 2021 à 21h31

En difficulté depuis le début de la saison, le FC Barcelone s'activerait déjà en coulisses afin de recruter de futurs renforts. Joan Laporta s'intéresserait ainsi au Brésilien Antony, actuellement à l'Ajax Amsterdam.

Le Barça semble avoir déjà les yeux rivés vers l'avenir. Le club culé est en effet à un tournant de sa saison. Mercredi, après un énième mauvais résultat et une défaite face au Rayo Vallecano (1-0), Ronald Koeman a été démis de ses fonctions par Joan Laporta. En coulisses, le nom de Xavi revient avec insistance pour prendre prochainement place sur le banc catalan. De son côté, Laporta compterait bien renforcer l'effectif des Blaugrana afin de bâtir une équipe digne de ce nom à son futur entraîneur...

Le Barça suit Antony