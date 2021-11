Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt, Bin-Talal… La vente est encore confirmée !

Publié le 9 novembre 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors qu’il ne cesse d’annoncer depuis plusieurs mois la vente imminente de l’OM à Al-Walid bin-Talal, le journaliste Thibaud Vézirian en a remis une couche à ce sujet.

Malgré les différents démentis de la part de Frank McCourt ces derniers mois au sujet de la vente de l’OM, le processus semble bien engagé. Le journaliste Thibaud Vézirian annonce en effet depuis un bon moment qu’Al-Walid bin-Talal, homme d’affaires saoudien, aurait déjà trouvé un accord avec McCourt pour le rachat de l’OM, et il a fait une nouvelle annonce retentissante à ce sujet sur sa chaine Youtube.

« L’officialisation, ça va arriver »