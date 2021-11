Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La mise au point de Karim Adeyemi sur son avenir !

Publié le 8 novembre 2021 à 17h15 par T.M.

Alors que l’avenir de Karim Adeyemi est au coeur de toutes les rumeurs actuellement, le buteur du RB Salzbourg a fait un point à ce sujet.

A seulement 19 ans, Karim Adeyemi déchaine déjà les passions. Enchainant les bonnes prestations avec le RB Salzbourg, l’international allemand a éveillé l’intérêt des plus grands clubs européens. Cela vaudrait notamment pour le PSG, qui voudrait faire d’Adeyemi le successeur de Kylian Mbappé. Mais la concurrence s’annonce rude puisque le Bayern Munich, le Borussia Dortmund, l’Atlético de Madrid ou encore le Real Madrid seraient également intéressés par le nouveau joyau du football allemand.

« Je me sens bien ici »