Mercato - PSG : La succession de Kylian Mbappé totalement relancée cet hiver ?

Publié le 7 novembre 2021 à 17h30 par Th.B.

L'Ayant nommé nouvel entraîneur du club culé samedi matin, Xavi Hernandez devrait témoigner de l’arrivée de renforts au cours du mercato hivernal. Et le FC Barcelone prévoirait de contrecarrer les plans du PSG avec Karim Adeyemi, pressenti pour prendre la succession de Mbappé à Paris par la presse ibérique.

Au cours du dernier mercato estival, le PSG a fait un énorme choix en ce qui concerne le feuilleton Kylian Mbappé. En effet, alors que son contrat expirera en juin prochain, les dirigeants du Paris Saint-Germain ont pris la décision de ne pas répondre favorablement à l’offensive du Real Madrid pour le transfert de Mbappé. Et ce, bien que le directoire du PSG ne disposait d’aucune garantie que le champion du monde tricolore finirait par accepter de prolonger son contrat. Et la situation demeurerait la même aujourd’hui. De quoi pousser les décideurs du PSG à se pencher sur la succession de Kylian Mbappé. Le10sport.com vous a révélé le 25 août dernier que les options Robert Lewandowski et Erling Braut Haaland étaient prises en considération si Mbappé finissait bel et bien par plier bagage, avec une préférence de la part des dirigeants parisiens pour la piste menant à l’insatiable buteur du Borussia Dortmund qui disposera courant 2022 d’une clause libératoire fixée à 75M€. Pour autant, le PSG ne ferait plus d’Haaland sa priorité absolue pour oublier Kylian Mbappé, les plus grands clubs d’Europe gardant notamment un oeil sur Erling Braut Haaland.

Le PSG prioriserait la piste Adeyemi

En effet, les semaines passent et la concurrence se ferait de plus en plus rude et féroce dans la course à la signature d’Erling Braut Haaland. De quoi pousser le PSG à aller voir ailleurs ? Si l’on en croit les informations divulguées par El Nacional , la priorité des décideurs du PSG auraient totalement changé. Le média catalan a révélé ce dimanche que Karim Adeyemi occuperait désormais une place particulière dans l’esprit des hauts représentants du PSG. L’attaquant du RB Salzbourg serait tout bonnement devenu la priorité du Paris Saint-Germain.

