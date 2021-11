Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un recrutement légendaire déjà programmé par le Qatar ?

Publié le 9 novembre 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Même s’il a récemment prolongé son contrat jusqu’en juin 2023 avec le Real Madrid, Karim Benzema figurerait toujours sur les tablettes du PSG qui envisagerait de l’attirer libre à cette échéance.

« Je ne forcerai jamais les choses. J'ai 33 ans ; je vais en avoir 34 en décembre. Je continue à jouer, je me sens de mieux en mieux, donc je dois continuer. Et en profiter au maximum », confiait récemment Karim Benzema au micro d’ ESPN sur son avenir, lui qui a récemment prolongé son contrat jusqu’en juin 2023 avec le Real Madrid. Le buteur français semble donc déterminé à poursuivre sa carrière au plus haut niveau encore quelques années, et Benzema aurait d’ailleurs une belle ouverture avec… le PSG !

Le PSG à fond sur Benzema ?

Comme l’a révélé El Nacional lundi, le PSG apprécierait énormément le profil de Karim Benzema et envisagerait d’attendre la fin de son contrat avec le Real Madrid pour l’attirer gratuitement dans deux ans. Reste à savoir si l’international français sera intéressé par ce challenge…