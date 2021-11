Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo en grand danger dans ce dossier à 0€ ?

Publié le 14 novembre 2021 à 7h15 par La rédaction

Le PSG aurait entamé des discussions avec le représentant de Lorenzo Insigne, sous contrat jusqu'en juin avec le Napoli. Mais l'Inter et plusieurs équipes de MLS seraient également sur le coup.

Alors que Mauro Icardi et Kylian Mbappé pourraient quitter la capitale à la fin de la saison, le PSG se serait mis en quête d’un attaquant. Et selon les informations de Tuttosport, le profil de Lorenzo Insigne serait apprécié en interne. D’autant que l’international italien voit son bail expirer en juin prochain et ne parvient pas à se mettre d’accord avec les responsables du Napoli. « Il est en fin de contrat en juin 2022. Naples nous a proposé un nouveau contrat avec un salaire en baisse de 50% et Lorenzo a été surpris par cette proposition. Nous sommes en pourparlers et nous verrons » a lâché son agent Vincenzo Pisacane.

L'Inter et Toronto surveillent Insigne