Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une star de Pochettino veut partir !

Publié le 14 novembre 2021 à 5h15 par T.M.

Au PSG, Mauro Icardi n’est aujourd’hui plus qu’un second choix aux yeux de Mauricio Pochettino. Et face à cela, l’Argentin pourrait prendre une décision radicale.

Arrivé au PSG en 2019, Mauro Icardi avait immédiatement frappé fort dans la capitale française. Toutefois, par la suite, l’Argentin a eu plus de mal à confirmer, faisant notamment les frais de la grosse concurrence en attaque. Et cela ne s’est pas arrangé cet été avec l’arrivée de Lionel Messi. Désormais, Icardi n’est plus que 5ème dans la hiérarchie de Mauricio Pochettino et forcément, cela s’en ressent sur son temps de jeu, qui est de plus en plus faible.

Un départ pour Icardi ?

La situation est donc compliquée pour Mauro Icardi au PSG. Et face à cela, l’attaquant argentin pourrait prendre une décision radicale. Selon les informations de Footmercato, le Parisien nourrirait certaines envies de départ. Dès janvier, Icardi pourrait chercher à se trouver un nouveau club où les choses iront pour lui. Reste à trouver un point de chute, ce qui ne devrait toutefois pas être une mince affaire.