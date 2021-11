Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauro Icardi pourrait prendre une décision radicale pour son avenir !

Publié le 13 novembre 2021 à 9h45 par A.M. mis à jour le 13 novembre 2021 à 9h46

Sous contrat jusqu'en juin 2024, Mauro Icardi aurait des envies d'ailleurs compte tenu de sa situation sportive et personnelle.

Arrivé sous la forme d'un prêt durant l'été 2019, Mauro Icardi a connu six premiers mois impressionnants au PSG, au point de reléguer Edinson Cavani sur le banc de touche. Une situation qui a poussé Leonardo à lever son option d'achat en mai 2020, en obtenant un rabais sur le prix. Transféré pour 50M€, l'attaquant argentin n'a toutefois jamais confirmé ses premiers mois au PSG, devenant même quasiment un boulet pour le club de la capitale qui subit désormais les frasques extrasportives de Mauro Icardi dont les problèmes de couple ont été affichés sur les réseaux et dans les médias.

Icardi a des envies d'ailleurs