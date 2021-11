Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette sortie fracassante sur l'avenir de Mauro Icardi !

Publié le 11 novembre 2021 à 15h45 par D.M.

En manque de temps de jeu, Mauro Icardi est en difficulté au PSG. Toutefois, l'international argentin ne devrait pas quitter la capitale française lors du prochain mercato hivernal.

Confronté à des soucis extra-sportifs, Mauro Icardi a plus fait parler de lui dans les médias en raison de son histoire d’amour compliqué avec Wanda Nara, plutôt que pour ses performances sur le terrain. Recruté 50M€ par le PSG, l’international argentin ne figure plus comme un titulaire indiscutable sous les ordres de Mauricio Pochettino, d’autant que la concurrence est rude en attaque. A la recherche de temps de jeu, Icardi pourrait changer d'air en 2022. El Nacional a évoqué récemment un possible départ d’Icardi vers l’Atlético.

« Un départ en janvier pour Icardi ? Il ne partira pas de Paris »