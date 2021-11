Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar s'expose à une menace colossale avec Sergio Ramos !

Publié le 11 novembre 2021 à 15h30 par Arthur Montagne

Alors qu'il n'a toujours pas disputé la moindre minute depuis son arrivée au PSG il y a quatre mois, Sergio Ramos suscite l'inquiétude en interne. A tel point que l'hypothèse d'une résiliation de contrat a été évoquée récemment. Mais cela ne serait pas sans risque pour le PSG.

Après une première moitié d'année 2021 rendue très compliquée par de nombreux pépins physiques, Sergio Ramos a quitté le Real Madrid au terme de son contrat cet été afin de rejoindre le PSG. Et bien que le club parisien ait laissé fuiter l'idée que la visite médicale de l'Espagnol se soit révélée très concluante, les doutes ont rapidement ressurgi. Sergio Ramos n'a toujours pas joué depuis le début de saison, mais Leonardo montait récemment au créneau dans ce dossier assurant que le PSG « savait tout, on sait où en sont nos joueurs, on le sait ! » Le défenseur espagnol a d'ailleurs repris l'entraînement collectif, ce qui laisse présager d'un retour à la compétition imminent. Malgré tout, la situation agacerait Nasser Al-Khelaïfi qui voit l'une des stars de son recrutement estival rester sur le flanc malgré un salaire imposant, estimé à 6M€ nets par an, comme le révélait L'Equipe . Une situation périlleuse qui aurait poussé le PSG à envisager une décision radicale. Le Parisien révélait effectivement il y a quelques jours que l'hypothèse d'une rupture de contrat n'était pas à exclure. René Ramos, frère et agent de l'international espagnol, écartait toutefois fermement cette option assurant que Sergio Ramos « ne va pas prendre sa retraite, il ne va pas rompre son contrat, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est un problème physique et il rejouera dès qu'il le pourra . » Et pour cause, Toni Roca, avocat expert en droit du sport et directeur du Sports Law Institute, explique à ABC qu'une telle démarche n'est pas évidente d'un point de vue juridique. « A moins que le contrat (que nous n'avons pas vu) ne contienne une clause spécifique stipulant que "si Ramos ne se rétablit pas ou se blesse à nouveau dans un délai X, le contrat pourra être résilié de manière anticipée par le club sans droit à aucune indemnité en faveur du joueur", le PSG n'aurait en principe aucune raison valable de licencier Ramos pour le simple fait d'être blessé », explique-t-il.

Le licenciement de Ramos pourrait coûter cher au PSG