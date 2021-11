Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Pogba entre dans le vif !

Publié le 11 novembre 2021 à 13h30 par A.C.

L’aventure de Paul Pogba à Manchester United semble toucher à son terme et de nombreux clubs se pressent pour essayer de le recruter, comme le Paris Saint-Germain.

Ou jouera Paul Pogba la saison prochaine ? Cette question est posée à chaque session de transferts, mais le milieu finit toujours par rester à Manchester United. Cette fois-ci, les choses sont différentes puisque son contrat se termine en juin prochain et une prolongation semble plus que compromise. Il y a un an déjà, Mino Raiola semblait en effet déjà couper les ponts avec Manchester United. « Il faut parler clairement : Paul est malheureux à Manchester United » avait-il lancé, dans un long entretien accordé à Tuttosport . « Il ne parvient plus à s'exprimer comme il le souhaiterait et comme on l'attend de lui. Il doit changer d'équipe, changer d'air. Il a un contrat qui prendra fin dans un an et demi, à l'été 2022, mais la meilleure solution selon moi serait qu'il soit cédé au prochain mercato ». La prédiction de Raiola ne s’est pas réalisée, mais sa sortie a clairement déclenché un véritable effet domino autour de Paul Pogba, menant notamment à ce que de nombreux clubs s’intéressent à lui...

Leonardo se positionne déjà pour Pogba

C’est le cas du Paris Saint-Germain ! Ce jeudi, La Gazzetta dello Sport nous apprend que Leonardo et le club de la capitale se seraient positionnés pour Paul Pogba. Ils auraient fait savoir à Mino Raiola être disposés à ouvrir des négociations dès le 1er janvier prochain, avec d’ailleurs plusieurs arguments de taille. La Gazzetta fait en effet remarquer que le PSG n’aura aucun mal à payer ses 14M€ net qu’il gagne actuellement à Manchester United, bien au contraire ! Son salaire pourrait augmenter à Paris, où il trouverait une équipe ambitieuse et surtout assez forte pour viser les plus grands titres chaque année.

Pogba veut la Juventus, mais...