Mercato - OM : Longoria peut réaliser une belle affaire cet hiver !

Publié le 13 novembre 2021 à 9h10 par A.M.

Bien qu'il ait récemment prolongé son contrat jusqu'en juin 2025, Jordan Amavi n'entre pas dans les plans de Jorge Sampaoli. Fenerbahçe se serait positionné pour le récupérer cet hiver.

En fin de saison dernière, de nombreux joueurs voyaient leur contrat arrivait à échéance. Par conséquent, l'OM a été confronté à plusieurs départ libres cet été, à l'image de Florian Thauvin ou encore Valère Germain. Cependant, Pablo Longoria a réussi à en éviter d'autres, comme celui de Jordan Amavi. Le latéral gauche a étendu son bail jusqu'en juin 2025, permettant ainsi à l'OM d'éviter un nouveau départ à 0€. Et pourtant, l'ancien Niçois ne semble pas du tout entrer dans les plans de Jorge Sampaoli.

Fenerbahçe sur Amavi