Mercato - OM : Guendouzi, Saliba… Quelle est la meilleure recrue estivale de l’OM ?

Publié le 13 novembre 2021 à 8h00 par La rédaction

L’OM s’est montré très actif lors du dernier mercato estival avec pas moins de dix renforts au compteur. Mais selon vous, quelle est la meilleure pioche de Pablo Longoria ?

Pablo Longoria l’avait annoncé, et il a tenu promesse. Alors que de nombreux joueurs ont quitté l’OM à l’issue de la saison dernière, le président phocéen s’est activé durant tout l’été pour renforcer l’effectif de Jorge Sampaoli et mettre la main sur dix renforts au total. Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Cengiz Under, Matteo Guendouzi, Luan Peres, William Saliba, Pau Lopez, Pol Lirola et Amine Harit sont ainsi arrivés dans la cité phocéenne, et cela n’était pourtant pas gagné pour l’Olympique de Marseille, en proie à des difficultés financières. Alors qu’il ne reste plus que quelques journées de Championnat avant la trêve hivernale, un premier bilan peut déjà être fait du recrutement de Pablo Longoria.

Guendouzi, Saliba… Quel est le gros coup de Longoria ?

Arrivé en provenance de l’AS Roma, Pau Lopez est de son côté parvenu à mettre en difficulté Steve Mandanda, qui a dû se résoudre à s’asseoir sur le banc de touche durant de nombreuses semaines avant de retrouver les terrains à l’occasion du match contre le FC Metz le week-end dernier. William Saliba est quant à lui devenu le nouveau patron de la défense phocéenne, une importance similaire à celle prise par Mattéo Guendouzi dans l’entrejeu. Plus discret, Cengiz Ünder réalise néanmoins des débuts honorables avec 5 buts lors de ses 15 premières apparitions. Cependant, le bilan est plus contrasté pour Pol Lirola, qui peine à retrouver son niveau de la saison dernière, ou encore Gerson, en difficulté alors que l’OM n’a pas hésité à débourser 30M€ bonus compris pour lui.



