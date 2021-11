Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Deux énormes coups durs pour Longoria sur le marché...

Publié le 13 novembre 2021 à 11h30 par Arthur Montagne

Prêtés respectivement à Cagliari et Benfica, Kevin Strootman et Nemanja Radonjic connaissent un début de saison plus que compliqué. A tel point que l'OM pourrait rapidement voir revenir ses deux indésirables, obligeant Pablo Longoria a déjà gérer ces deux dossiers chauds.

Cet été, Pablo Longoria n'a pas chômé, recrutant pas moins de 11 joueurs. Parmi eux, cinq ont débarqué sous la forme de prêt à savoir Mattéo Guendouzi, William Saliba, Amine Harit, Pau Lopez et Cengiz Under. Il faut dire que compte tenu de la situation économique du club, l'OM a privilégié ce type d'opération permettant de repousser les dépenses comme ce fut le cas avec Pol Lirola et Leonardo Balerdi. Mais dans le sens inverse aussi, le club phocéen a été contraint de prêter certains indésirables plutôt que de les vendre. Ainsi, l'OM a prêté quatre joueurs, à savoir Dario Benedetto (Elche), Lucas Perrin (Strasbourg), Kevin Strootman (Cagliari) et Nemanja Radonjic (Benfica). Mais alors que les joueurs arrivés sous la forme de prêt brillent à l'OM, on ne peut pas en dire autant de ceux qui sont partis. A tel point qu'un prochain retour est déjà attendu.

Strootman et Radonjic risquent de revenir