Mercato - OM : Le recrutement de Longoria est encore validé dans le vestiaire !

Publié le 13 novembre 2021 à 3h15 par A.M.

Très actif cet été, l’OM a recruté 11 joueurs pour se renforcer. Un travail salué par Arkadiusz Milik qui encense Pablo Longoria.

Cet été, Pablo Longoria n'a pas chômé pour renforcer l'effectif de Jorge Sampaoli. Et pour cause, 11 joueurs ont été recrutés, à savoir Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Matteo Guendouzi, Cengiz Under, Pau Lopez, William Saliba, Luan Peres, Pol Lirola, Pedro Ruiz Delgado et Amine Harit. Une recrutement qui porte ses fruits compte tenu du bon début de saison de l'OM. Interrogé par le médias polonais Przeglad Sportowy , Arkadiusz Milik félicite d'ailleurs son président.

«Le président de Longoria est aussi une personne formidable»