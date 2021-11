Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une retraite imminente pour Agüero ? La réponse

Publié le 12 novembre 2021 à 21h00 par D.M.

Victime d'une arythmie cardiaque, Sergio Agüero voudrait se soigner et évaluer la situation avant d'envisager une possible retraite des terrains.

Blessé au mollet lors de cette première partie de saison, Sergio Agüero se faisait un plaisir de retrouver la compétition. Mais le 30 octobre dernier, l’international argentin a été contraint de sortir du terrain après avoir ressenti des douleurs à la poitrine. Envoyé à l’hôpital, l’attaquant souffre d’arythmie cardiaque et devrait être absent pour une durée de trois mois. Mais à en croire les informations de Catalunya Radio , Agüero pourrait ne plus jamais porter le maillot du FC Barcelone. En effet, les derniers tests effectués ne seraient pas rassurants et laissent augurer le pire comme l’a confirmé son entourage proche à la Cadena Cope.

Agüero ne veut pas se précipiter