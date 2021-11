Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a la solution pour Kamara !

Publié le 12 novembre 2021 à 20h10 par A.C.

Pablo Longoria pourrait bientôt clore tout débat sur l’avenir de Boubacar Kamara, sont le contrat avec l’Olympique de Marseille touche à son terme.

Avant de débarquer à l’Olympique de Marseille et d’y gravir les échelons, Pablo Longoria a fait le tour de l’Italie et surtout de la Serie A. Passé par l’Atalanta et Sassuolo, il garderait d’excellentes relations avec la Juventus, où il a officié en tant que directeur du recrutement de 2015 à 2018. Des relations qui pourraient lui être très utiles pour régler un dossier sensible de l’OM : la fin de contrat de Boubacar Kamara. Ce dernier ne semble pas vouloir prolonger et Il Corriere dello Sport a laissé entendre ce vendredi que son profil plairait énormément à la Juventus.

Tout le monde pourrait être satisfait