Mercato - OM : Vézirian lâche une nouvelle bombe sur la vente de l'OM !

Publié le 12 novembre 2021 à 18h15 par D.M.

Thibaud Vézirian a annoncé que l'OM pourrait prochainement être vendu à des investisseurs saoudiens, alors que le journaliste Ben Jacobs a affirmé le contraire ce vendredi.

Après avoir mis la main sur Newcastle, le PIF pourrait-il s’offrir l’OM ? Depuis plusieurs mois, il est question d’une possible vente du club marseillais et d’une arrivée d’investisseurs saoudiens au sein de la cité phocéenne. Mais le propriétaire américain de l’OM, Frank McCourt a démenti ces informations à plusieurs reprises. Bien renseigné sur le fonds d’investissement saoudien, Ben Jacobs a, de son côté, annoncé ce vendredi que le PIF n’avait jamais envisagé de racheter la formation marseillaise : « Le PIF n'a jamais sérieusement envisagé de racheter Marseille malgré les rumeurs de longue date qui disent le contraire ».

« Tout est réglé »