Mercato - OM : Milik envoie un énorme message à Longoria !

Publié le 12 novembre 2021 à 19h10 par A.M.

Pour son premier mercato dans le rôle de président de l'OM, Pablo Longoria n'a pas chômé et Arkadiusz Milik valide le travail du dirigeant espagnol.

Cet été, l'Olympique de Marseille s'est montré très actif sur le marché des transferts recrutant pas moins de 11 joueurs. Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Matteo Guendouzi, Cengiz Under, Pau Lopez, William Saliba, Luan Peres, Pol Lirola, Pedro Ruiz Delgado et Amine Harit ont ainsi débarqué à Marseille. Et dans la grande majorité, les recrues estivales se sont clairement imposées sous les ordres de Jorge Sampaoli à l'OM. Dans une interview accordée au média polonais Przeglad Sportowy , Arkadiusz Milik valide d'ailleurs le recrutement mené par Pablo Longoria.

«Chapeau au président de Longoria»