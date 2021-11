Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une terrible nouvelle se confirme pour Longoria avec Strootman...

Publié le 13 novembre 2021 à 8h45 par A.M.

Prêté à Cagliari cet été, Kevin Strootman connaît des débuts compliqués avec le club sarde. A tel point qu'un retour précoce à l'OM se précise.

Cet été, Pablo Longoria était sur tous les fronts. C'est ainsi qu'en terme d'arrivées, le président de l'OM a bouclé 11 renforts, tout en ayant de délester au mieux l'effectif de Jorge Sampaoli, le tout en allégeant la masse salariale. C'est dans cette optique de Kevin Strootman a rapidement été identifié comme le principal indésirable marseillais. Après un prêt de six mois abouti au Genoa, le milieu de terrain néerlandais avait retrouvé une belle cote en Serie A, poussant Cagliari a faire le forcing pour le recruter. Prêté au sein du club sarde jusqu'à la fin de la saison, Kevin Strootman connaît toutefois des débuts très poussifs au point qu'un retour à l'OM dès cette hiver ait été évoqué par la presse italienne. Et la tendance se confirme...

Cagliari cherche à rompre le prêt de Strootman