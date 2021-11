Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers un incroyable coup de tonnerre pour Mbappé ?

Publié le 13 novembre 2021 à 8h15 par B.C.

Alors que Kylian Mbappé sera libre de s’engager dans le club de son choix à l’issue de la saison, le Real Madrid n’exclurait pas de se positionner sur l’attaquant du PSG dès le mois de janvier.

Après un Euro mouvementé, Kylian Mbappé a voulu changer d’air cet été. L’attaquant français a reconnu le mois dernier qu’il souhaitait quitter le PSG et qu’il en avait informé sa direction, qui n’a pas plié malgré les offensives du Real Madrid. Kylian Mbappé est donc resté dans la capitale française, sans pour autant prolonger son bail, de quoi rendre son avenir très incertain avec le PSG. Le Bondynois sera libre à l’issue de la saison et apparaît toujours comme la grande priorité du Real Madrid, qui maintiendrait le contact avec son entourage. Alors que l’arrivée de Mbappé chez les Merengue semble se préciser pour l’été prochain, Florentino Pérez pourrait tenter un énorme coup quelques mois plus tôt.

Un transfert pour Mbappé… en janvier ?