Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prêt à jeter son dernier atout pour Mbappé ?

Publié le 13 novembre 2021 à 11h15 par Th.B.

Afin de parvenir à ses fins avec Kylian Mbappé, dont le contrat au PSG expirera en fin de saison, le Real Madrid garderait perpétuellement le contact avec le champion du monde et attendrait l’ultime tentative parisienne. Explications.

À l’occasion du prochain mercato hivernal, si sa situation contractuelle n’évoluait pas d’ici-là, Kylian Mbappé pourrait signer un pré-contrat avec le club de son choix et surtout avec le Real Madrid. En effet, son engagement envers le PSG prendra fin à la fin de la saison, et en l’état, il se pourrait qu’un départ libre de tout contrat soit plus qu’une simple hypothèse. Cependant, le Real Madrid ne voudrait prendre aucun risque avec l’attaquant du PSG et aurait déjà avancé ses pions. Selon Ok Diario, le club merengue aurait envoyé un émissaire à Paris pour discuter avec la mère de Kylian Mbappé, Fayza Lamari. Le message serait clair dans l’environnement du champion du monde puisqu’il « jouera où il veut ».

Une dernière offensive du PSG pour Mbappé, mais le Real Madrid ne tremblerait pas !