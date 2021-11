Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a réalisé un très joli coup... passé totalement inaperçu !

Publié le 13 novembre 2021 à 11h10 par A.M.

Parmi les 11 recrues bouclées cet été, Pedro Ruiz Delgado n'était que de passage à l'OM puisqu'il a été prêté au NEC Nimègue dans la foulée de sa signature. Et visiblement, Pablo Longoria ne s'est pas trompé.

Parmi les 11 recrues de l'OM, 10 sont actuellement au sein de l'effectif de Jorge Sampaoli avec, dans l'ensemble un rôle plutôt important. La onzième est passée quasiment inaperçue, et pourtant Pablo Longoria fonde de grands espoirs dans ce joueur : Pedro Ruiz Delgado. Du haut de ses 21 ans, l'attaquant espagnol a débarqué libre après la fin de son bail avec le Real Madrid où il a été formé sans jamais pouvoir y percer. Cependant, afin de récupérer du temps de jeu, Pedro Ruiz Delgado a été prêté au NEC Nimègue dans la foulée de sa signature à l'OM. Et bien qu'il n'ait pas pu enchaîner les matches à cause de pépins physiques, celui qui était surnommé le Ibrahimovic de la Fabrica a fait bonne impression comme l'explique Guy Habets, suiveur du club d'Eredivisie pour Voetbalprimeur .

Delgado fait bonne impression au NEC Nimègue