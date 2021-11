Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta a les idées claires dans ce dossier brulant !

Publié le 13 novembre 2021 à 10h30 par H.G.

Alors que le FC Barcelone ambitionne de prolonger le contrat de Gavi, le club catalan aurait déjà une idée des contours du nouveau contrat de sa pépite de 17 ans.

Le FC Barcelone s’est fixé une mission en ce début de saison : prolonger les contrats de ses jeunes pousses qui incarnent aussi bien le présent que l’avenir. Dans cette optique, le club catalan a réussi à convaincre Pedri et Ansu Fati de parapher de nouveaux contrats, et c’est maintenant Gavi qui pourrait suivre leurs traces prochainement. En effet, en fin de contrat le 30 juin prochain, le milieu de 17 ans est l’une des belles surprises de ce début d’exercice 2021/2022 côté Barça, chose qui conduit logiquement le club à vouloir le blinder au plus vite.

Le FC Barcelone songe à passer la clause de Gavi à 1 milliard d’euros