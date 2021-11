Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grosse confidence de clan Mbappé sur son avenir !

Publié le 13 novembre 2021 à 10h15 par Th.B.

Semblant s’être entretenu à Paris avec un émissaire envoyé par le Real Madrid, le clan Kylian Mbappé aurait fait savoir que l’attaquant du PSG jouera tout simplement où son envie le mènera la saison prochaine.

Les jours et les semaines passent, mais le dénouement du feuilleton Kylian Mbappé demeure toujours autant comme étant une surprise. En effet, à l’instant T, aucune prolongation de contrat ne semblerait se dessiner en coulisse entre le clan Mbappé et les dirigeants du PSG, l’engagement de l’attaquant du Paris Saint-Germain prenant fin à l’issue de la saison en cours. Et pour ce qui est de son éventuelle prochaine aventure, le Real Madrid semblerait être l’option la plus probable à ce jour. Néanmoins, le club merengue ne voudrait prendre aucun risque aurait envoyé un émissaire à Paris dans l’optique de s’entretenir avec la mère de l’attaquant du PSG, à savoir Fayza Lamari selon Ok Diario.

Mbappé « jouera où il veut » selon son entourage !