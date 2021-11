Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid lance l’opération séduction auprès de la mère de Mbappé !

Publié le 13 novembre 2021 à 9h15 par Th.B.

Le Real Madrid aurait pour objectif de se faire voir le mieux possible par le clan Kylian Mbappé. Et afin de boucler l’opération, le club merengue aurait envoyé un émissaire pour discuter avec la mère de l’attaquant du PSG !

Et si le Real Madrid parvenait finalement à ses fins avec Kylian Mbappé ? Depuis quelque temps, et même lorsque Zinedine Zidane était entraîneur du club merengue, les déclarations se sont multipliées du côté du Real Madrid quant à une éventuelle venue de Kylian Mbappé qui serait « destiné » à arborer la tunique blanche de la Casa Blanca . Sous contrat jusqu’en juin prochain au PSG, Mbappé a été la cause d’offensives du Real Madrid l’été dernier, vaines, auprès du PSG. Réticent à l’idée de vendre Kylian Mbappé au pensionnaire de la Liga, le PSG a pris le risque de laisser son attaquant entrer dans l’ultime année de son contrat. De quoi permettre au Real Madrid de lancer son opération séduction.

Une entrevue entre la mère de Mbappé et un émissaire envoyé par le Real Madrid à Paris !