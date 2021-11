Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'énorme sortie de Dani Alves pour son retour au Barça !

Publié le 13 novembre 2021 à 8h30 par La rédaction

Après l'officialisation du recrutement de Dani Alves par le FC Barcelone vendredi, le Brésilien de 38 ans a partagé son immense joie sur les réseaux sociaux.

À peine arrivé sur le banc du FC Barcelone, Xavi tient déjà sa première recrue. Vendredi, le Barça a annoncé le retour de Dani Alves, près de cinq ans après son départ du club culé. Libre depuis la fin de son contrat avec Sao Paulo au mois de septembre, le latéral droit avait fait part dernièrement de son envie de rejoindre les Blaugrana . Toutefois, le Brésilien ne pourra faire ses débuts qu'à partir du mois de janvier en raison du règlement de la FIFA. Malgré ce léger contretemps, Dani Alves n'a pas caché son enthousiasme de retrouver le FC Barcelone.

«Je reviens à la maison d'où je ne suis jamais parti»