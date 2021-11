Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça connaît la réponse pour cette star de Premier League !

Publié le 13 novembre 2021 à 6h00 par Th.B.

Alors que le FC Barcelone aimerait se renforcer dans le secteur offensif cet hiver, la piste menant à Raheem Sterling ne devrait mener à rien en raison de la position de Manchester City sur la question d’un départ en pleine saison.

Ousmane Dembélé, Ansu Fati, Sergio Agüero, Martin Braithwaite… Les blessés se sont dernièrement accumulés dans l’infirmerie du FC Barcelone, obligeant le Barça à se pencher sur le marché hivernal pour injecter du sang neuf selon la presse ibérique. Plusieurs noms circulent déjà, de Cédric Bakambu jusqu’à Raheem Sterling. Néanmoins, en ce qui concerne l’attaquant de Manchester City dont le contrat arrivera à expiration en juin 2023, il ne faudrait pas compter sur un départ…

Pas de départ pour Sterling cet hiver